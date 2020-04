Suman 192 las víctimas fatales y 3.892 los infectados por coronavirus en Argentina

Siete personas murieron afectadas por el nuevo coronavirus en las últimas 24 horas en el país y se confirmaron 112 nuevos infectados, por lo que la cantidad de casos se elevó a 3.892, en una jornada donde la Ciudad de Buenos Aires y ocho provincias anunciaron que no permitirán las salidas recreativas contempladas en la nueva etapa del aislamiento obligatorio por la pandemia que dispuso el Gobierno nacional hasta el 10 de mayo próximo. En las últimas 24 horas se registraron 7 nuevas muertes, entre ellas cuatro mujeres, dos de 93 años, una de 79 y otra de 75, todas residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y una mujer de 63 años y dos hombres, de 83 y 75 años residentes en la provincia de Buenos Aires, por lo que hasta el momento la cantidad de personas fallecidas es de 192, informó el Ministerio de Salud nacional. El Ministerio agregó que del total de esos casos registrados hasta el momento, ​900 (23,1%) son importados, 1.684 (43,3%) contactos estrechos de casos confirmados, 829 (21,3%) casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 408, el Gobierno nacional prorrogó hoy el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el próximo 10 de mayo para contener la pandemia de coronavirus y habilitó las salidas breves facultando a las jurisdicciones a establecer el otorgamiento de los permisos. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pidió esta noche “entender” que el aislamiento social dispuesto por el coronavirus tiene que tratarse de manera “diferenciada” en los distritos, al advertir que “las grandes ciudades deben desarrollar sus protocolos de manera diferente” a las jurisdicciones de menores habitantes. “Tenemos que entender que debemos tener un tratamiento diferenciado para la ciudad de Buenos Aires que para Catamarca”, expresó Cafiero, en declaraciones a radio La Red. Ante esta normativa, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, anunciaron en un comunicado conjunto que no permitirán las salidas recreativas contempladas en la nueva etapa del aislamiento obligatorio por el nuevo coronavirus, así como San Luis, Tierra del Fuego, Tucumán, Corrientes y Misiones, que se manifestaron en el mismo sentido. Sobre esta cuestión, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, informó que el anuncio realizado ayer por el presidente Alberto Fernández se enmarca “en el contexto de una indicación sanitaria para esparcimiento por el impacto que tiene este aislamiento social, preventivo y obligatorio en la salud mental y emocional”. La funcionaria nacional señaló que “estamos ante una nueva fase y un gran desafío porque no solamente va a depender del Estado nacional todas las restricciones que permanecen vigentes sino también de cada uno de nosotros y nosotras para poder seguir avanzando hacia esa etapa de nueva normalidad, en función de los nuevos hábitos, mirando a mediano plazo”.

