Escaparon cuatro detenidos de una comisaría de Llavallol

Tras los momentos tensión que se vivieron en estos últimos días en el sistema carcelario argentino , cuatro detenidos escaparon esta noche de la comisaría bonaerense de Llavallol , tras romper la reja de una celda y tomar cautiva a una policía a la que luego liberaron, según informaron fuentes policiales. La fuga se registró alrededor de las 22 cuando ocho presos que estaban alojados en la seccional 4ta. , ubicada en la calle Euskal Echea al 200 , en esa localidad del partido de Lomas de Zamora , escaparon tras romper la reja de la celda. Fuentes policiales informaron que los detenidos cortaron la luz y tomaron cautiva a la ayudante de guardia y salieron corriendo de la dependencia. En tanto, la mujer fue liberada y cuatro de los fugados fueron recapturados, mientras que los restantes están siendo buscados intensamente por la zona mediante un operativo cerrojo.

Both comments and pings are currently closed.