En Brown no hay salidas de esparcimiento y sigue el aislamiento social, preventivo y obligatorio

El Municipio de Almirante Brown informó que en el distrito no se habilitaron las salidas de esparcimiento y que por lo tanto continúa el aislamiento social, preventivo y obligatorio como desde el 20 de marzo pasado en el marco de la lucha contra la pandemia de Coronavirus. El intendente Mariano Cascallares indicó que “nuestro Presidente Alberto Fernández, cumpliendo con la promesa de trabajar para construir un país federal, le transfirió a cada gobernador la potestad de definir si autoriza nuevas actividades en el marco de la emergencia sanitaria. La Provincia de Buenos Aires decidió no habilitar la salidas de esparcimiento para el Conurbano y Almirante Brown va en el mismo sentido: seguimos con el aislamiento, sin salidas de esparcimiento”, indicó el jefe comunal. Mientras tanto, el Municipio de Almirante Brown indicó que se continúan profundizando los estrictos controles viales, a comercios y en los espacios públicos. En ese marco, incluso se precintaron los juegos en las plazas para que no sean utilizados y ya son 581 los detenidos por circular sin la autorización obligatoria, además de decenas de vehículos que fueron secuestrados en el marco de los procedimientos que continúan en diferentes puntos. En Almirante Brown sólo pueden circular quienes cumplen tareas esenciales o quienes realizan compras en comercios de proximidad. Y continúan los operativos de fumigación y desinfección mientras se aumenta día tras día la capacidad y operatividad de todo el sistema sanitario local para hacerle frente a la pandemia de Covid-19.

