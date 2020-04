Cascallares recorrió la obra del hospital Burgwardt en Longchamps

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, acompañado por el secretario del Interior de la Nación, José Lepere, recorrió las obras que la Comuna realiza en el Hospital “Burgwardt” de la localidad de Longchamps que está siendo completamente reacondicionado en el marco de la lucha contra la pandemia de Coronavirus. Lepere destacó el avance de los trabajos que están llegando a su término y elogió el trabajo articulado entre la Nación y el Municipio en el marco de la actual emergencia sanitaria. En las últimas horas en el Hospital “Burdwardt” de Longchamps el Municipio instaló el tanque contenedor de gases medicinales y lo están contectando al sistema de compresión de gases central a través de una ceñería normalizada de 60 metros de recorrido. Desde hace un mes, y con trabajos incesantes en turnos rotativos, el Municipio de Almirante Brown viene realizando trabajos de reparación y mejoramiento en los tres pisos del edificio hospitalario. El Burgwardt posee sectores de internación, quirófano propio, sala de terapia intensiva y consultorios externos, que ahora fueron totalmente renovados por la Comuna browniana.

