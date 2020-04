Brown, más de 560 detenidos y vehiculos secuestrados en estrictos controles viales

El Municipio de Almirante Brown informó que está profundizando los operativos de control vial para garantizar el cumplimiento de la cuarentena dispuesta en el marco de la emergencia sanitaria a raíz de la pandemia de Coronavirus. En ese contexto, la Comuna browniana indicó que hasta el momento se detuvo a más de 560 personas que circulaban sin la debida autorización. Mientras tanto, también se secuestraron decenas de vehículos en las principales arterias del distrito. Desde el Municipio se indicó que “seguimos profundizando los estrictos controles viales en las localidades de Almirante Brown en conjunto con la Policía Bonaerense y la Gendarmería Nacional. Las mejores vacunas contra el Coronavirus son el aislamiento social, preventivo y voluntario, el lavado de manos con jabón y el uso de tapabocas”, se completó. Se recordó que solamente pueden circular aquellas personas que cumplan servicios considerados esenciales o quienes estén realizando compras en negocios de proximidad a su domicilio.

Both comments and pings are currently closed.