Transformaron al edificio del instituto N° 41 en un centro de Centro de Internación Extrahospitalaria

El Municipio de Almirante Brown informó que, en el marco de las acciones oficiales para prevenir y enfrentar a la pandemia de Coronavirus, procedió a convertir al edificio del Instituto Superior de Formación Docente N° 41 reciente recientemente construido por la Comuna en un Centro de Internación Extrahospitalaria para infectados con el Covid-19. El edificio ubicado en el Barrio Vattuone de la localidad de Adrogué ya aloja a 61 camas destinadas a pacientes portadores del Coronavirus. El intendente Mariano Cascallares indicó que “en el contexto de la emergencia sanitaria, desde nuestro Municipio seguimos trabajando muy fuerte para enfrentar al Coronavirus cuidando a nuestros vecinos y vecinas. Lo hacemos fumigando, desinfectando, habilitando nuevos cajeros automáticos y recomendando a todos mantener el aislamiento social, preventivo y obligatorio”, añadió el jefe comunal. El nuevo edificio del Instituto Superior de Formación Docente N° 41 de Almirante Brown fue construido por el Municipio browniano con recursos propios durante gran parte del año 2019 e iba a ser inaugurado a principios del presente mes de abril en curso. En vez de ello, y para dar respuesta ante la pandemia de Covid-19, ahora se lo adaptó para funcionar temporalmente como un Centro de Internación Extrahospitalaria. Con tres plantas y una superficie total cubierta de 1667 metros cuadrados, el edificio contiene 21 ambientes distintos con formato de aulas, además de sectores administrativos, núcleos sanitarios y hasta una playa de estacionamientos que ahora se utilizarán en el marco de la emergencia sanitaria.

