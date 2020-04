Suman 165 las víctimas fatales y 3.435 los infectados por coronavirus en Argentina

Seis personas murieron y 147 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en el país, durante una jornada en la que el Gobierno nacional analizó la flexibilización del aislamiento social vigente, según las diferentes realidades de las provincias, y la ONU ponderó la propuesta de canje de deuda que hizo Argentina como una solución “sustentable” en el marco de la pandemia. La cartera sanitaria comunicó en su reporte vespertino que fallecieron tres mujeres, de 86, 68 y 75 años, residentes en la provincia de Buenos Aires y otros tantos hombres, uno de 55 años, residente en provincia de Buenos Aires, otro de 76 en la Ciudad de Buenos Aires y uno de 59 en la provincia de Mendoza. Del total de infectados, 875 (25,5%) son importados, 1.490 (43,4%) contactos estrechos de casos confirmados, 722 (21%) casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. El presidente Alberto Fernández recibió ayer por separado al grupo de médicos y científicos que lo asesora en la lucha contra el coronavirus y a referentes de movimientos sociales que están atentos al impacto social de la pandemia entre los sectores más vulnerables de la población. Según la infectóloga Carlota Russ, en la reunión analizaron la “posibilidad de flexibilizar la cuarentena” y algunas actividades económicas de acuerdo a los datos técnicos que evaluaron sobre las “diferentes realidades de las provincias”. Por la tarde, el Presidente les transmitió a las organizaciones sociales que “tenemos la oportunidad de hacer un sistema más justo y ustedes son actores centrales porque tienen respeto en sus comunidades”. En tanto, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, confirmó que mañana se iniciará un “estudio de vigilancia sanitaria” en centros de trasbordo de transporte público, primero en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y luego, por etapas, en el resto del país. Estos estudios, que serán voluntarios y anónimos, permitirán determinar “qué proporción de la población estuvo en contacto con el virus o desarrolló anticuerpos” y obtener, en un futuro, un “mapa sobre el comportamiento de la transmisión”, según el Ministerio. En medio de la preocupación sobre la situación en los geriátricos por la pandemia de la Covid-19, un anciano de 103 años falleció hoy en una casa de descanso del barrio porteño de Palermo por “un cuadro de insuficiencia respiratoria” y la dirección médica del hogar activó el protocolo preventivo por coronavirus para preservar al resto de los adultos alojados allí y al personal, informó la Asociación Civil Armenia de Beneficencia para la América del Sur. En tanto, siete trabajadores del Hospital Paroissien, en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, fueron confirmados como positivos de coronavirus luego de que compartieran un almuerzo de Pascua con un infectado asintomático, y otras 30 personas que tuvieron contacto con los infectados fueron aisladas, informó el director del establecimiento, Alejandro Royo, a la señal TN. Sobre los regresos de los argentinos varados en el exterior por la pandemia, el canciller Felipe Solá advirtió que la “complejidad del operativo sanitario” y los “peligros” de contagios de coronavirus obligan a limitar el ingreso al país de sólo 400 personas por día.

El funcionario subrayó que desde que comenzaron los operativos, el 17 de marzo último, llegaron al país 68.000 personas “por aire”. En este contexto, unos 290 argentinos que quedaron varados en México y Cuba retornaban esta noche al país en dos vuelos que coordinó la Cancillería argentina. El primero, un vuelo especial de Aerolíneas Argentinas, arribó al aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 20,30 con 129 argentinos. El restante, de Copa Airlines y procedente de La Habana, arribaba a las 22,50 con 159 pasajeros. En el capítulo logístico, otro avión de Aerolíneas Argentinas llegó hoy proveniente de China con insumos médicos y materiales para reforzar los sistemas de salud público nacional y provincial en la lucha contra el coronavirus, en el tercer vuelo de este tipo que concreta la compañía de bandera, informó el Ministerio de Salud bonaerense. A su vez, Aerolíneas inicia esta noche su cuarta operación especial a Shanghái, con el Airbus 330-200 que partirá a las 23.30 y tras 55 horas de vuelo traerá al país 14 toneladas de materiales que se suman a las más de 42 que ya llegaron en tres vuelos previos.

Both comments and pings are currently closed.