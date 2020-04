Fuerte intervención el municipio en el hospital

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak y el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazzza, anunciaron las nuevas medidas que se adoptarán en San Vicente para frenar la cadena de contagios en el distrito. Luego de la conferencia de prensa, pusieron en marcha un fuerte operativo de desinfección masiva en todo el hospital, que permanecerá cerrado por 48 horas. La provincia de Buenos Aires se puso a disposición del municipio de San Vicente para asistir con equipos técnicos de desinfección, insumos y elementos, entre ellos un hospital móvil y ambulancias de refuerzo, que ayuden a controlar la cadena contagiosa que se inició en la Clínica Privada de Brandsen con el enfermero Silvio Cufré. Mantegazza explicó que las medidas serán más fuertes, de “carácter preventivas, drásticas y contundentes” para poder controlar el virus y evitar su propagación, comenzando por una fuerte intervención en el hospital y siguiendo por el endurecimiento de los controles de entrada y salida del distrito. “La irresponsabilidad individual nos afecta a todos, por eso vamos a extremar las medidas, para que en el lapso de 21 días podamos volver a la normalidad y marcar un nuevo día cero en el distrito” señaló Mantegazza. Mantegazza explicó que todas las derivaciones serán hacia el Hospital Cuenca Alta de Cañuelas. El gobernador Axel Kicillof está monitoreando constantemente lo que pasa en nuestro distrito, al igual que lo hace con el resto de la provincia. “Este es un momento muy triste para todos, especialmente para las familias que hoy sufren la pérdida de sus seres queridos, y para todos los sanvicentinos que están muy angustiados por todo esto que nos está pasando, pero sepan que no vamos a bajar los brazos y vamos a hacer todo lo que sea necesario para frenar al virus y cuidar a nuestros vecinos” señaló Mantegazza Cabe resaltar que el hospital, en el corto plazo, volverá a restablecer las guardias mínimas para normalizar el principal efector de salud del distrito. Finalmente, el viceministro de Salud provincial, destacó que “la provincia esta para asistir a la comuna con todos los recursos que sean necesarios. Nos vamos a tomar dos días para reordenar el hospital, poner el hospital móvil en funcionamiento y trasladar a los pacientes al hospital Cuenca” aseguró el funcionario provincial.

Both comments and pings are currently closed.