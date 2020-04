Nuevo espacio virtual educativo para docentes y la familia browniana

El Municipio de Almirante Brown puso en marcha una nueva propuesta educativa virtual para acompañar a docentes y toda la familia browniana en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en país. En este sentido, la Secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología local creó un blog en su facebook, donde diariamente comparte contenidos pedagógicos y de recreación para quienes quieran aprender y entretenerse. La iniciativa que se llevará a cabo mientras se extienda la cuarentena, incluye el aporte de docentes con diferentes experiencias aúlicas o institucionales y de otras áreas del Ministerio de Educación la Provincia y la Nación. El objetivo de la propuesta es hacer más amigable la cuarentena para la familia , los docentes y los alumnos. Son propuestas pedagógicas que tienen que ver con lo recreativo y temas de interés general y que durará mientras estén suspendidas las clases. “Este trabajo es una construcción colectiva para toda la comunidad”, sostuvo el secretario de Educación local, Sergio Pianciola. De acuerdo a lo informado desde el área educativa, de lunes a viernes quienes quieran participar de la propuesta podrán acceder al siguiente material y actividades; -Lunes: Literatura y otros expresiones artisticos en materia educativa -Martes: Ciencia -Miércoles: Educación Física -Jueves: Capacitación para docentes -Viernes: Contenido recreativo para toda la familia Para más información ingresar al Facebook, Secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología de Alte. Brown. Accesos: https://www.youtube.com/channel/UCOyu9I3gbjTz4o1nV2Te3uA

https://www.facebook.com/pg/secretariaeducacionbrown/notes/?ref=page_internal

