La Legislatura debate una flexibilización del aislamiento para niños y niñas

El bloque del Frente de Todos trabaja en un proyecto que propone una flexibilización del aislamiento obligatorio para menores de seis años, que contemplaría salidas en determinados horarios. Para la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente indicaron, debe ser una medida “ordenada y bien pensada”. El bloque del Frente de Todos en la Legislatura porteña trabaja en un proyecto que propone una flexibilización del aislamiento obligatorio por el coronavirus para menores de seis años, que contemplaría salidas en determinados horarios, en tanto que desde la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente indicaron que, de avanzar, debe ser una medida “ordenada y bien pensada”. La iniciativa está en debate dentro de la bancada opositora y las principales involucradas son las diputadas María Rosa Muiños y Claudia Neira, que entienden que es un tema difícil de abordar, por lo cual manifestaron que “hay que trabajarlo minuciosamente”. “Hay que ser prudente, lo estamos discutiendo con todo el bloque porque hay muchos papás y mamás que nos plantearon que se hace muy largo tanto tiempo para los niños que están hace más de un mes sin salir”, dijo Neira a Télam. En ese marco, el trabajo de las legisladoras incluirá un pedido al Gobierno de la Ciudad para analizar “las características que tienen las diversas Comunas y los barrios” a fin de determinar el mecanismo de implementación de la medida. En principio, trascendió que la propuesta contempla una flexibilización del aislamiento “por etapas que se evaluarán de acuerdo a la evolución de los casos” de coronavirus en el distrito. Por ejemplo, se podría permitir la salida a la vereda de sus casas o en un radio no mayor de 500 metros, acompañados por un adulto y por un tiempo determinado por día, para que realicen actividades al aire libre y en lugares más espaciosos que la vivienda. También, plantean la habilitación de los espacios comunes de edificios mediante “turnos para garantizar que todas las familias pueda utilizarlos”. La postura de La Defensoría del Niño, Niña y Adolescentes de la Nación Por su parte, Marisa Graham, Defensora del Niño, Niña y Adolescentes de la Nación, declaró que “hay que tener en cuenta que si existe esa posibilidad tiene que ser de una manera muy ordenada y muy bien pensada”. “No queremos desde la defensoría tener un viernes negro con los niños como tuvimos con los jubilados”, dijo Graham en declaraciones a FM La Patriada, en las que además aseguró que “por la evidencia que tenemos, privilegiaría a los menores de seis años de zonas urbanas”. La defensora consideró que “se está pensando sobre todo en los chicos o chicas que viven en lugares cerrados, que no hay mucho sol, que no entra bien el aire” y remarcó que “es una medida que hay que analizar por jurisdicción”.

