Suman actividades al programa “El Municipio Lleva la Cultura a tu Casa”

El Municipio de Almirante Brown informó que a partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio que no permite la asistencia de público a eventos o actividades culturales, le sumó actividades al programa “El Municipio Lleva la Cultura a tu Casa”. En efecto, desde el Instituto Municipal de las Culturas se recordó que estas alternativas culturales serán transmitidas en vivo por su canal de Facebook “Instituto de las Culturas Brown” en el transcurso de los próximos días durante todo el mes de abril. Estas actividades para toda la familia van desde relatos de cuentos hasta historias y talleres, taller de percusión y música para niños, clases de danzas latinoamericanas, niños creativos en casa, clase de clásico y contemporáneo, clásicos del tango y presentaciones de grupos. Siempre por el canal de Facebook del Instituto de las Culturas de Almirante Brown, la siguiente se la agenda virtual para esta semana: Lunes 20 de abril 15 horas El Rato de Zelmira. Historias para chicos para compartir en familia. 18,30 horas Clase danzaterapia, profesora Florencia Pap. 20,30 horas Intérprete Darío Pobor. Martes 21 de abril 15 horas Taller de Macramé (avanzado). 18,30 horas Clases Virtuales Escuela Municipal de Artes. Miércoles 22 de abril 15 horas TALLER DE PERCUSIÓN Y MÚSICA PARA NIÑXS a cargo de Chiky Chayle de la agrupación infantil “Los Babichas”, vecino de Burzaco. Jueves 23 de abril 15 horas El Rato de Zelmira. Historias para chicos para compartir en familia. 18,30 horas Clases de Danzas Latinoamericanas. FACEBOOK: Vanessa Paula Moritan. 20,30 horas Cabeza de Alfajor nos cuenta el cuento de la Princesa Sukimuki, para disfrutar en familia. Viernes 24 de abril 15 horas Taller de Macramé. 18,30 horas Clase de clásico y contemporáneo. 20,30 horas Clases virtuales de la Escuela Municipal de Artes. Canto “Respiración y Relajación”, Profesora Mariana Novoa. Sábado 25 de abril 15 horas NIÑXS CREATIVOS EN CASA Desde el Instituto Municipal de las Culturas seguimos impulsando la creatividad en cuarentena. 20,30 horas Canción de amor mientras tanto (Fito Páez) Laura Blumtritt / Maxi Gambarte Domingo 26 de abril 18,30 horas Mario Varela el abuelo guitarra y voz. Las nietas de Mario. Eliana Varela percusión y voz y Damaris Varela piano, violín y voz comienzan su vida musical en escenarios a partir de octubre de 2018 en el cc Los Bemoles, luego en peña la manchada el volcador de San Vicente.

