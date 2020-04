El gobierno bonaerense recomienda no usar por más de dos horas el tapabocas y nariz

El ministerio de Salud bonaerense aseguró que el tapabocas y nariz es un accesorio que reduce la transmisión del Covid-19 pero debe ser usado correctamente, por lo que aconsejó no hacerlo por más de dos horas y quitarlo por atrás, sin tocar la parte delantera. Como primera medida aconseja lavarse bien las manos y evitar usarlas más de dos horas. “Para quitarlas hacelo por detrás y no toques la parte delantera”, se lee y tras decir que nuevamente hay que lavarse las manos, recomienda lavar y secar los tapabocas y que hay que “contar con diferentes tapabocas para rotarlos”. El uso de tapabocas y nariz será obligatorio desde mañana para las personas que circulen en el transporte público o deban concurrir a espacios cerrados de acceso público en la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de prevenir el contagio del nuevo coronavirus. Así lo prevé el decreto 255 del gobernador Axel Kicillof, que establece el uso obligatorio de elementos “de protección que cubran nariz y boca por parte de todas las personas que permanezcan o circulen en transporte público de pasajeros o transporte privado cuando haya dos o más personas”.

