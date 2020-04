Vizzotti: “El momento de redoblar los esfuerzos es ahora para poder achatar la curva de contagios”

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, recalcó hoy que “el momento de redoblar los esfuerzos es ahora” para que se pueda “achatar la curva” de contagios por coronavirus, durante el reporte matutino donde se mantuvo la cifra de anoche de 132 personas fallecidas y 2.839 casos desde el inicio de la pandemia en la Argentina. Vizzoti brindó el informe junto a Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias; y Graciela Torales, jefa de la Sección de Infectología del Hospital Nacional Posadas. En relación a los 2839 casos, Costa explicó que la cifra implica “una tasa de incidencia de 6,8 casos cada 100.000 habitantes” con una edad promedio “que se mantiene” en 44 años en los afectados. En tanto, Vizzotti añadió que “la media de los fallecidos es de 72 años, con el concepto de que la infección es en las personas mas jóvenes y la mortalidad en personas mayores de 60 años y con morbilidades” afectando “predominantemente, en un 71 por ciento, a los varones”. Sobre la tasa de letalidad, es decir la cantidad de fallecimientos sobre el total de confirmados, “asciende a 4,65 por ciento” y la de mortalidad “es de 2,9 casos sobre millón de habitantes”, detalló el funcionario. Añadió que hay 123 pacientes que se encuentran en unidades de terapia intensiva y son 709 las personas dadas de alta, lo que representa 25% del total de casos confirmados. La secretaria de Acceso a la Salud, en tanto, resaltó que “es un número que va creciendo” y que “continúa estable el número de personas en terapia intensiva”. Costa también informó que hasta ahora se hicieron 32.712 test diagnósticos, y que ayer fueron realizados 1770 en el Malbrán y la red de 142 laboratorios públicos y privados. La red de laboratorios “nos permite tener 721 test por cada millón de habitante, 10,24 es el índice de positividad de estos test”, agregó. Y confirmó que hay transmisión comunitaria en la región metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en Chaco y Ushuaia (Tierra del Fuego), en Santa Fe capital y en las ciudades santafecinas de Rosario y Rafaela, y en las localidades rionegrinas de Bariloche, en Choele-Choel, en Catriel y en Cipoletti. Vizzotti se refirió también al permiso especial “Regreso a casa” para personas que quedaron varadas dentro del territorio argentino. Al respecto, remarcó que “es una autorización excepcional para regresar a casa, en relación con migración interna”, lo que definió como “un esfuerzo” entre las distintas jurisdicciones para que “sea regulada” y “de cada una de las personas”. “Hay que tener en cuenta estas particularidades: si tenemos síntomas no podemos circular, si estamos en un lugar de circulación del virus y vamos a un lugar que no tiene circulación al ingresar tenemos que cumplir con las recomendaciones y hacer el aislamiento social, preventivo y obligatorio; cumplir con las recomendaciones particulares que cada jurisdicción defina para recibir a esas personas en relación con la migración interna de ese país”, destacó la funcionaria. Por su parte, Torales detalló las medidas que se están adoptando en hospital Posadas para hacer frente a la pandemia, que incluyeron capacitaciones a todo el personal, un área especial en el centro de salud destinado a tratar pacientes con Covid-19 y la realización de test en su laboratorio. “El momento de redoblar los esfuerzos es ahora para que podamos como país achatar la cuerva y no necesitar todo este esfuerzo que se está realizando desde el sistema de salud para reforzarse y que pueda dar respuesta a las necesidades de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina”, concluyó Vizzotti.

