Ataque a policias en Glew aprendieron a 6 personas y recuperaron el arma

Luego de realizar una intensa investigación y de múltiples allanamientos, la Policía Bonaerense logró aprehender a seis personas que serían partícipes directos del ataque en Glew a dos policías que resultaron víctimas de un grupo de personas que se negaron a respetan el aislamiento social, preventivo y obligatorio para prevenir el Coronavirus. Durante el ataque a los uniformados incluso les habían sustraído un arma reglamentaria que ahora fue recuperada. Actuó personal de la comisaría 7° de Almirante Brown junto con la totalidad de las dependencias del distrito, el Comando de Patrullas, la DDI de Esteban Echeverría y personal del GAD a partir de numerosas tareas investigativas y de seis ordenes de allanamiento ejecutadas por la fuerza policial. Interviene el doctor Latorre de la UFI N° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

