A partir del lunes, será obligatorio el uso de tapabocas en autos y trenes

El uso obligatorio de protección que cubra nariz, boca y mentón para las personas que permanezcan o circulen en los servicios de transporte de pasajeros, ya sea automotor o ferroviario, será obligatorio a partir del lunes próximo, según una resolución del ministerio de Transporte de la Nación publicada hoy en el Boletín Oficial. “Establécese el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón para las personas que permanezcan o circulen en los servicios de transporte de pasajeros por automotor y ferroviario de jurisdicción nacional a partir del día 20 de abril de 2020”, indicó la resolución 95/2020.

