El 14% de los infectados por coronavirus es personal de salud y hay 3 fallecidos

Un 14 por ciento de los 2.669 casos confirmados de coronavirus en la Argentina corresponde al personal de salud que atiende la pandemia y, de esos 374 positivos, 3 han fallecido en las provincias de La Rioja, Chaco y Rio Negro, informó hoy la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.



Durante la emisión del reporte diario que realiza la cartera sanitaria nacional, Vizzotti confirmó que el 33% del personal de salud infectado tiene un antecedente de viaje y que la principal causa de contagio en ese grupo es de tipo “horizontal”, es decir, transmitida entre los profesionales.

