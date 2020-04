Coronavirus: el conmovedor gesto de los médicos que llevan sus fotos sonriendo en el uniforme para que los pacientes les vean la cara

Los medicos ademas de curar hacen una tarea importante que es el de contención, en medio de una pandemia como la del covid-19, donde un paciente se encuentra aislado y ni siquiera puede ver el rostro del personal médico por las protecciones que utilizan, la situación puede ser aterradora. Por eso, a un médico de Estados Unidos se le ocurrió una idea para combatir esa incertidumbre y regalar una sonrisa a sus pacientes. “Ayer (por el 4 de abril) me sentí mal por mis pacientes en urgencias cuando entraba en la habitación con la cara cubierta de EPP”, escribió en su cuenta de Instagram Robertino Rodriguez, terapista respiratorio del Scripps Mercy Hospital de San Diego, Estados Unidos. Esta protección reduce la probabilidad de tocar, exponerse y propagar enfermedades, explica la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos en su sitio web. “Una sonrisa tranquilizadora hace una gran diferencia para un paciente asustado. Así que hoy hice una placa laminada gigante para mi EPP. Para que mis pacientes puedan ver una sonrisa reconfortante“, añadió el médico bajo el usuario @captain_wolf82. El post de Instagram con una foto de Rodriguez totalmente oculto detrás del equipo médico y con una imagen de él mismo sonriendo pegada en su pecho ya acumula más de 36.000 me gusta y unos 2.700 comentarios, todos ellos celebrando su creatividad. “Qué reconfortante es ver la cara de tu Dr. cuando estás enfermo, gracias por esa sonrisa tranquilizadora que le regalas a tus pacientes”, escribió un usuario. Inspiración Pero el gesto de Rodríguez, a quien BBC Mundo contactó pero al que el hospital donde trabaja no dio permiso para hablar con periodistas, no quedó en una simple anécdota aislada. Muchos médicos y enfermeros se inspiraron con la acción del terapista respiratorio de San Diego y comenzaron publicar o enviarle fotos de ellos mismos replicando la iniciativa. “Me inspiró @captain_wolf82 que trabaja como terapeuta respiratorio en esta pandemia de covid. No tenía una foto impresa o una impresora a color, así que mi polaroid tendrá que funcionar”, escribió la doctora Peggy Ji, del servicio de emergencia de Los Ángeles, California. “Quería darle un toque personal al cuidado de los pacientes a través de mi EPP. Espero que nuestros pacientes sepan que hay una sonrisa tranquilizadora debajo de esta máscara, y que estamos aquí para ayudarlos”, añadió. Omitir publicación de Instagram número de pegsfordays Final de la publicación de Instagram número de pegsfordays La iniciativa traspasó las fronteras estadounidenses y personal médico de todo el mundo comenzó a mostrarse en medio de la pandemia con el equipo protector y con una foto de ellos sonriendo en su pecho. Final de la publicación de Instagram número 2 de captain_wolf82 A Rodríguez le llegaron fotos de doctores y enfermeros desde Brasil, Argentina, Rusia e Irlanda, por nombrar algunos. Incluso algunos se animaron a usar caricaturas de dibujos animados para animar a los niños internados en hospitales que deben lidiar con la emergencia por la enfermedad covid-19. Omitir publicación de Instagram número 3 de captain_wolf82 Final de la publicación de Instagram número 3 de captain_wolf82 Estos son “increíbles héroes de la salud. Elegimos esta profesión por nuestros corazones sensibles”, escribió Rodriguez en una de las tantas fotos que le enviaron. Omitir publicación de Instagram número 4 de captain_wolf82 Final de la publicación de Instagram número 4 de captain_wolf82 Omitir publicación de Instagram número 5 de captain_wolf82 Final de la publicación de Instagram número 5 de captain_wolf82 Esta es una iniciativa que arranca sonrisas en una pandemia que hasta este jueves registra casi dos millones de casos confirmados de covid-19 y 130.885 muertos, según el reporta de la Organización Mundial de la Salud(OMS). FUENTE DE LA NOTA: BBC MUNDO

Both comments and pings are currently closed.