Cine Debate de cuarentena en La Casa Claypole

El próximo viernes, 17 de abril a las 16:00, nos comunicamos desde Berlín con Lucía Palacios y Dietmar Post, para un debate sobre su documental LOS COLONOS DEL CAUDILLO.

Para unirte al debate podés seguir este link: https://zoom.us/j/8645599655

En la plataforma zoom: ID 864 559 9655

El film está disponible en VIMEO:

https://vimeo.com/280920608

Contraseña: colonos1956 (usá la opción de subtítulos en español, pues algunos tramos del film están en Alemán).

======

LOS COLONOS DEL CAUDILLO completa la dupla de documentales de los realizadores sobre el franquismo, junto a “La Causa Contra Franco” que tuvimos oportunidad de proyectar el año pasado en nuestra sala, con la presencia de Dietmar Post, que se encontraba de gira presentando el film.

LOS COLONOS… es un documental sobre Llanos del Caudillo, pueblo manchego fundado en 1955 por Franco. Una reflexión sobre qué hacer con el legado franquista en pueblos, calles y plazas de España.

Dijeron del film:

“La película fue recibida con una espontánea ovación por el público que quiso valorar un trabajo riguroso y no exento de humor” Enrique Müller (El País)

“Una radiografía exacta de la España de hoy” Emilio Silva (Presidente de la ARMH)

“Un documental riguroso y emocionante. Una revisión de la historia desde abajo. Tiene que ganar un Goya”. Sergi Doladé (Director de Medimed)

“Invito a los autores del documental a Estrasburgo para que lo pongan delante del tribunal como prueba”. Carlos Castresana, (Ex-fiscal del Tribunal Supremo de España)

Both comments and pings are currently closed.