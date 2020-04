“Causa Comun” canalizó la entrega solidaria de 100 almohadas a hospitales del distrito

El Municipio de Almirante Brown concretó la entrega de 100 almohadas donadas por una empresa browniana a los dos hospitales del distrito y a la UPA de Longchamps. Se trató de un capítulo más de la intermediación que realiza la Comuna a través del programa “Causa Común Brown” para que las donaciones y la solidaridad lleguen a las instituciones frente a la actual pandemia de Coronavirus. En este caso, la empresa Fibrargent donó un centenar de almohadas que ya fueron entregadas al hospital provincial Lucio Meléndez, al hospital provincial Arturo Oñativia y a la UPA de Longchamps. Mientras tanto, se recordó que quienes quieran sumarse a esta red solidaria para todo Almirante Brown pueden enviar un wats app al 11 6960 2774 o mandar un mail a causacomun@brown.gob.ar El programa browniano también posee cuentas propias en Facebook, Instagram y Twitter. “Causa Común Brown” impulsa acciones solidarias y reúne a profesionales, a empresarios pymes, a entidades de bien público, a estudiantes, universidades, instituciones, vecinos y estudiantes voluntarios. “Necesitamos de todos y de la solidaridad de todos en este difícil momento”, se indicó. El intendente Mariano Cascallares indicó que “confiamos en que nuestra comunidad cuenta con un capital humano maravilloso. Y en ese contexto los convocamos a sumarse a las campañas y agendas de trabajo destinadas a reunir todos los recursos humanos y materiales que se encuentren disponibles”, añadió. Y finalizó el jefe comunal sosteniendo que “como dijo nuestro Presidente Alberto Fernández: “Nadie se salva solo. Hay que ser solidario, ponerse en el lugar del otro, ayudarlo”. A través de “Causa Común Brown” ya se concretaron por ejemplo las donaciones solidarias de 500 camas de parte de la empresa GenRod y la donación de lavandina que ya fue entregada al Hospital Provincial Lucio Meléndez de parte de la Distribuidora Danu SRL de Burzaco.

