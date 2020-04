Ginés González García: “No se puede prorrogar una cuarentena indefinidamente, la segunda fase empieza después del 26 de abril”

El ministro de Salud, Ginés González García, brindó hoy un informe ante el Senado en el que señaló que el Gobierno está conversando con las provincias sobre las actividades que podrían reactivarse después del 26 de abril, cuando finalice la etapa vigente del aislamiento obligatorio. En una videoconferencia ante la Comisión de Salud del Senado, el ministro respondió preguntas sobre la compra y distribución de insumos médicos, la evolución de la pandemia, los protocolos de protección para el personal de salud, y la extensión de la cuarentena. “Esto tiene fases, la primera la estamos terminando. La segunda va a empezar después del 26, que es comenzar a abrir la actividad social y económica. Se está charlando con las provincias, que están enviando actividad quieren comenzar a iniciar”, señaló González García sobre el aislamiento. El funcionario nacional explicó que trabajan con las provincias con un “criterio epidemiológico” basado en “casos por provincia y grado de circulación del virus” y un “criterio geográfico, porque no es igual para cada lugar del país” pero que “si se diera un problema habrá que volver a frenar”. El titular de la cartera de salud también aclaró que “en los grandes conglomerados urbanos va a ser más difícil”, a diferencia de “localidades más pequeñas” y reconoció que hay situaciones donde “no se puede prorrogar una cuarentena indefinidamente”. Por otra parte, González García sostuvo que “el sistema de salud tiene hoy una capacidad de respuesta mucho mejor que la que tenía hace dos meses” y que habrá “una tasa muy alta de respiradores por habitante”. En este aspecto, señaló que cuando comenzó el brote había “8500 camas de cuidados intensivos” y que por el pedido del ministerio de que “no se hicieran cirugías programadas, cirugías plásticas y por menos accidentes por efecto de la cuarentena, la mitad están vacías, 4.200 camas” y que esperan adquirir en los próximos días 350 más.

Both comments and pings are currently closed.