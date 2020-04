El municipio acondiciona seis CAPS para la atención exclusiva de afecciones respiratorias

Con el fin de resguardar la salud de la población ante la emergencia sanitaria por la pandemia de Coronavirus,el Municipio de Almirante Brown reorganizó la tarea de los Centros de Atención Primaria para la asistencia exclusiva de afecciones respiratorias. En ese marco, seis Caps estarán afectados a dicha asistencia equipados para realizar la valoración clínica, la categorización y la gestión del seguimiento o derivación de aquellas personas que presenten síntomas respiratorios compatibles con Covid-19. La atención en estos centros estará guiada por el protocolo municipal, que ofrece un marco de acción adecuado para el manejo de este tipo de situaciones. Además si fuera necesario, y si las autoridades nacionales y provinciales lo disponen, estos CAPS podrán realizar la toma de muestra (hisopado) en los casos de sospecha del virus. Cabe señalar que los centros exclusivos para afecciones respiratorias no realizarán ningún otro tipo de prácticas, articulando con los CAPS cercanos todas las demandas que pueden surgir o desdoblando parte de su funcionamiento en instituciones cercanas donde sea posible. Estos centros sanitarios contarán con un equipo de salud pediátrico y otro destinado a la atención de adultos, compuestos por un profesional médico, un enfermero/a y una persona responsable del recibimiento y detección de la urgencia de casos a través de un triage. Los CAPS que brindarán esta atención cuentan en su edificación con doble entrada, lo que permite diferenciar el ingreso de adultos por un lado y de niños por otro. La recepción de cada uno de estos sectores estará a cargo de personas capacitadas (según protocolo) para la priorización de los casos según la urgencia y para la identificación de aquellas personas que podrían estar infectadas con Covid-19, ante lo cual se procederá al aislamiento pertinente. En el caso de que se presenten personas con síntomas respiratorios agudos que no se enmarquen por epidemiología en un posible caso sospechoso, será tarea del equipo que haya asistido realizar un seguimiento, a fin de observar el desarrollo de la afección. Cada uno de los seis corredores sanitarios en los que se encuentra dividido el municipio contará con un CAPS exclusivo para afecciones respiratorias y varios CAPS que continuarán llevando a cabo las prácticas regulares básicas correspondientes al primer nivel de atención. Todos cumpliendo funciones específicas, adaptados al momento epidemiologico y propiciando la distancia entre la población. Los Centros de atención primaria incluidos en esta modalidad son: CAPS 1 “Ministro Rivadavia” (25 de Mayo 594, M. Rivadavia), CAPS 6 “Los Álamos” (Julián Aguirre 3110 y Álvarez de Santa Clara, Glew); CAPS 12 “Don Orione” (Río Carcarañá (ex11) y Eva Perón, Don Orione; CAPS 15 “Glew 2”, (W.de Navazio y A. Di Carlo, Glew); CAPS 16 “Rafael Calzada”, (Av.San Martín y San Carlos, Rafael Calzada); CAPS 26 “USAmb” (Constitución 972, Burzaco). Centros de salud de atención regular (No Covid 19) Estos centros sanitarios serán los encargados de la realización de prácticas esenciales para la comunidad, las que por ser fundamentales para la prevención de riesgos no pueden ser suspendidas. Corresponde al resto de los Caps pertenecientes a la red de salud de Almirante Brown. En este sentido se atenderán, entre otras, intercurrencias agudas en el área de pediatría y clínica medica, a mujeres embarazadas, se realizarán controles de niños/as menores de 1 año (se sugiere priorizar en pacientes sanos los controles de 1, 2, 4, 6 y 12 meses), de adultos mayores o personas con enfermedades crónicas, prevención y atención por Dengue;entrega y aplicación de fármacos (incluye anticonceptivos); entrega de leche; vacunación según el calendario oficial evitando la acumulación de personas y demanda espontánea de personas con sintomatología no correspondiente a sospecha COVID 19 Es para destacar que si una persona con sintomas respiratorios se presenta en un Caps de atención regular será necesario evaluar el caso en base al triage inicial. Para ello se contará con personas preparadas y en caso de identificar a una persona que califica como posible sospecha de COVID-19 deberán realizar el aislamiento pertinente y accionar según protocolo. Vale resaltar que en caso de que la contingencia lo requiera cualquier CAPS de atención regular podría ser adaptado para atención exclusiva de sintomas respiratorios.

