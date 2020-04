Son 108 los fallecidos por coronavirus y el 71,8% de esos casos son varones

Así lo detalló esta mañana el reporte dirario que brinda el Ministerio de Salud sobre el avance del coronavirus en la Argentina. La cantidad de casos confirmados es de 2443. El Ministerio de Salud de la Nación informó esta mañana que son 108 los fallecidos por coronavirus hasta el momento en la Argentina, que la edad promedio de esos casos es de 71 años y que son mayoritariamente varones, alcanzando el 71,8% del total. El reporte informó 2443 casos confirmados. Según confirmó el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, en el reporte matutino, la tasa de letalidad es 4,4% y se presentan 2,1 casos mortales por cada millón de habitantes.

Both comments and pings are currently closed.