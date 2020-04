Coronavirus: la oficina de la OMS en Europa pidió limitar el acceso al alcohol durante la cuarentena

La oficina de la Organización Mundial de la Salud para Europa emitió una nota recordando que el alcohol “no protege contra el coronavirus” y llama a que se restrinja el acceso a las bebidas alcohólicas durante la cuarentena. El organismo considera que los gobiernos deberían hacer uso de la legislación que restringe el acceso a las bebidas alcohólicas e incluso reforzar las restricciones durante el periodo de confinamiento que vivimos para frenar la propagación de la pandemia. “Los vínculos entre las situaciones de estrés traumático y el uso de sustancias están bien establecidos. Respondemos con los medios habituales: analgésicos, alcohol, drogas recreativas”, explica Philippe Batel, psiquiatra experto en adicciones, director del centro de adicciones de Charente.

“En una situación de confinamiento, la mayoría de las estrategias para hacer frente al estrés, como los deportes o salir, ya no existen. Pero cada vez hay más estrés. Y la estrategia más al alcance es el uso de sustancias”, dice Elsa Taschini, psicóloga especializada y cofundadora de la asociación Addict’Elles. El fenómeno es previsible, incluso entre las personas que no padecen grandes adicciones, y la OMS lo aborda en sus recomendaciones para “hacer frente al estrés” durante la epidemia llamando a no intentar canalizar las emociones fumando, bebiendo alcohol o consumiendo otros estupefacientes.

