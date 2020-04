Almirante Brown profundiza los operativos de desinfeccion y los controles viales y de precios

El Municipio de Almirante Brown informó que continúa profundizando los operativos destinados a desinfectar entidades bancarias, cajeros automáticos, instituciones como centros de jubilados, estaciones de trenes y hasta colectivos, como forma de prevenir y combatir el Coronavirus. Mientras tanto, la Comuna que conduce Mariano Cascallares detalló que se hacen cada vez más estrictos los operativos viales como también las inspecciones a comercios en el marco del control de precios. Respecto de las acciones de desinfección, las mismas son llevadas a cabo tanto por personal de a pie como en vehículos especialmente equipados. En todos los casos se adoptan las medidas de cuidado y prevención recomendadas. Por la noche, a la madrugada o durante el día los equipos recorren los centros comerciales, las instituciones o los lugares de atención de público (servicios considerados esenciales) para desinfectar. Y en paralelo, también se profundiza la fumigación para prevenir el Dengue tanto en los barrios como en las diversas localidades brownianas. Los controles viales en forma articulada entre inspectores municipales y la Policía Bonaerense o Gendarmería Nacional son otras de las acciones que continúan extendiéndose. En cada caso se detiene al conductor, se le solicita la autorización para circular (debe encuadrarse como servicio esencial) y se verifica que esté cumpliendo con la emergencia sanitario. Estos controles también se realizan arriba de trenes y colectivos de nuestro distrito. Y se suman mediciones de temperatura a los pasajeros para descartar este síntoma del Covid-19. Mientras tanto, el Municipio sigue a toda marcha con las inspecciones y controles a comercios para verificar precios, en el marco de la disposición del Gobierno Nacional para que sean los intendentes quienes desarrollen esa tarea tan importante. En ese sentido, en una clara muestra de convivencia democrática y de solidaridad ante la Pandemia, concejales de todas las fuerzas políticas brownianas se vienen sumando al participar de las acciones de control. Vale recordar que para información y denuncias referidas a precios, el Municipio tiene habilitada la línea telefónica 11 6002 9359. La Municipalidad de Almirante Brown indicó que este miércoles 15 de abril de 2020 también se continúa con el operativo de vacunación casa por casa y se realizan entregas de barbijos a vecinos y especialmente a adultos mayores en entidades bancarias, en el marco de la obligatoriedad que comenzó a regir hoy de utilizar barbijos o tapabocas en nuestro distrito.

