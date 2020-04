Desde el lunes será obligatorio el uso de tapabocas en la provincia de Buenos Aires

A partir del próximo lunes comenzará a regir la obligatoriedad en el uso de tapabocas en toda la provincia de buenos aires dispuesto por el gobierno de Axel Kicillof. El funcionario detalló que a partir de un decreto que Kicillof firmará “entre este miércoles y jueves” se dispondrá el uso de tapabocas y nariz “para espacios públicos, espacios privados de acceso público, transporte público y autos particulares”. La idea de los funcionarios provinciales es que en estos días la gente tenga el tiempo suficiente para confeccionar sus tapabocas caseros. Bianco aseguró que habrá “multas económicas” para quienes incumplan la medida y especificó que en el mismo decreto “se incluirá la prohibición de venta en farmacias del barbijo N95” -que llega a filtrar hasta el 95% de las partículas aéreas- para todos aquellos que no sean personal de salud. En ese sentido, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, había anticipado que en las próximas horas se publicará el decreto que establecerá el uso de este tipo de protectores. “Se está trabajando en el decreto” para declarar obligatorio el uso de tapabocas en todo el territorio de la provincia de Buenos, sostuvo Gollan en declaraciones a radio La Red. El ministro de Salud contó que “le pusimos cubre nariz-boca, porque hay que tapar toda la vía aérea. Cuando hablamos con la gente de Nación y Ciudad la idea era diferenciar esto del nombre barbijo, que tiene que quedar para uso exclusivo del personal sanitario o la gente expuesta, como los miembros de las fuerzas de Seguridad”. El funcionario expuso que el objetivo es disminuir las posibilidades de contagio de coronavirus “en esta época que se viene el frío y mucha gente va a estar estornudando y tosiendo y las gotitas (de saliva) pueden llegar hasta siete metros”. “Ahí ya no serviría más lo del pliegue del codo”, advirtió y añadió que también se tendrá que usar el tapabocas “en el transporte público y en aquellos automóviles en los que viajen dos o más personas”.

Both comments and pings are currently closed.