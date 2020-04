Avanza la construcción del hospital modular de emergencia de Brown

El Municipio de Almirante Brown informó que ya se están montando las estructuras modulares del Hospital de Emergencia que se construye en el predio de la Unidad de Pronta Atención (UPA) en Longchamps. Adelantan que desde principios de mayo este nosocomio público funcionará las 24 horas con una planta de 100 trabajadores de la salud. La obra es ejecutada en forma conjunta entre el Municipio y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación a cargo de Gabriel Katopodis, quien realizó una recorrida junto al intendente Mariano Cascallares supervisando los trabajos que avanzan a todo ritmo. El Hospital tendrá 1100 metros cuadrados de superficie y contará con 75 camas, de las cuales 25 serán para Terapia Intensiva en el marco de la pandemia de Coronavirus. La Comuna adelantó que estará listo y operativo hacia fines de abril o a más tardar principios de mayo. El Municipio de Almirante Brown ya construyó la platea de fundación (de hormigón) y completó la instalación de las conexiones de agua corriente y la planta de tratamiento de efluentes cloacales par que pueda funcionar el complejo hospitalario que se está construyendo. “El Hospital Modular de Emergencia funcionará en tres naves con módulos premoldeados metálicos. Allí se ubicarán las 75 camas para internación incluyendo un espacio de Terapia Intensiva. Se entregará totalmente equipado para comenzar a funcionar en el marco de la actual pandemia de Coronavirus”, se indicó desde el Municipio que conduce Mariano Cascallares. En tanto el Ministerio de Obras Públicas anunció que finalmente la red de estos Hospitales Modulares de Emergencia pasarán de 8 a 12 unidades. Al respecto, Katopodis anunció: “Aumentamos a 12 la red nacional de Hospitales Modulares de Emergencia para fortalecer nuestra estructura sanitaria”. Y agregó: “El presidente Alberto Fernández nos convoca a trabajar sin descanso para garantizar que todas las argentinas y argentinos puedan ser cuidados y atendidos”. Los Hospitales Modulares de Emergencia son módulos de 1000 metros cuadrados escalables (es decir que pueden ser ampliados con facilidad en caso de ser necesario), a través de la metodología de la construcción en seco, lo que permite realizarlos de manera simultánea en turnos rotativos de 24 horas. Estas estructuras hospitalarias contarán con todos los servicios y con la certificación de Normas ISO 9001/2015 de Calidad y Nomas ISO 14001/2015 de Medio Ambiente para la constricción de módulos.

