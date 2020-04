La ciudad de Buenos Aires y Mendoza dispusieron el uso obligatorio de “tapabocas”

El gobierno porteño oficializó hoy el uso obligatorio de “tapabocas” para ingresar a comercios y oficinas públicas así como para circular en transporte público en toda la Capital Federal, medida que también tomó Mendoza, en tanto que el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, confirmó que la provincia analiza esa posibilidad para evitar la propagación del coronavirus. Ciudad de Buenos Aires La medida, que fue confirmada por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fijó “el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón para ingresar o permanecer en locales comerciales, en dependencias de atención al público y en medios de transporte público en el ámbito de la Ciudad”. La resolución, que comenzará a regir desde este miércoles, recomienda la utilización de este tipo de dispositivos “en cualquier otro ámbito o lugar” diferente a los contemplados en la resolución, por ejemplo, la vía pública. En ese marco, las autoridades porteñas informaron que regirán también las multas que van desde $10.000 pesos hasta $80.000 pesos para las personas que no acaten la norma. Para evitar faltante de barbijos N95 en los hospitales, el gobierno porteño prohibió su comercialización a personas que no acrediten ser profesionales de la salud. En la provincia de Buenos Aires Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, confirmó que desde la semana pasada se estudia la posibilidad de implementar el uso social del tapaboca y lo diferenció del barbijo “que hace falta para el personal de salud”. “Se le ha puesto tapaboca, porque en realidad se debe tapar los dos lugares por los que se accede a las vías respiratorias”, explicó. El funcionario bonaerense dijo que “distintos sectores sociales” están “abocados a la construcción de eso que llamamos el tapaboca o barbijo casero”, teniendo en cuenta “las recomendaciones del Conicet y del INTI” (Instituto Nacional de Tecnología Industrial). “Vamos a ver si es una cuestión obligatoria legal o si va a ser la masividad de que la gente empiece a tomar conciencia de la necesidad de usarlo”, remarcó en diálogo con Canal 13. En tanto en Coronel Pringles, Coronel Dorrego y Coronel Suárez, comunas del sur bonaerense, comenzaron a utilizar barbijo, al igual que en Monte Hermoso. En Mendoza En Mendoza, el gobernador Rodolfo Suárez, informó que a partir del miércoles será obligatorio el uso de elementos de protección facial. “A partir de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, he firmado hoy el Decreto 518 que establece, desde el próximo miércoles 15 de abril, el uso obligatorio de elementos de protección facial que cubran nariz, boca y mentón”, afirmó en su cuenta de Twitter. El mandatario señaló que “los elementos de prevención facial que pueden ser utilizados son “tapaboca”, bandanas, pañuelos, buff, bufandas o similares. Los barbijos sanitarios serán reservados de forma exclusiva para el personal de salud y seguridad”, finalizó Suárez.

Both comments and pings are currently closed.