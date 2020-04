El municipio colocó cortinas sanitarias en hospitales y CAPS para cuidar al personal de salud

El Municipio de Almirante Brown concretó la instalación de cortinas sanitarias en los hospitales provinciales del distrito, en los centros de atención primaria de la salud y en los lugares que se están montando para el aislamiento de pacientes contagiados con Coronavirus. Con esos equipos se logra la desinfección de los profesionales de la salud y de todo el personal sanitario tanto en el ingreso como al retirarse de su horario laboral. El personal de Salud del distrito ya utiliza las cortinas sanitarias con las que se desinfectan al llegar a cumplir su tarea en los centros médicos. Del mismo modo, también se desinfectan a la salid, para lo cual se utiliza un procedimiento marcado en un protocolo para el uso de esta importante herramienta. El intendente Mariano Cascallares destacó que “los médicos y las enfermeras junto a todo el personal de Salud están haciendo un trabajo increíble y por eso tomamos estas medidas para cuidarlos más. Ellos son los que nos cuidan y debemos protegerlos y preservarlos”, agregó el jefe comunal browniano. El Municipio también colocó cortinas sanitarias en puntos en los que se atenderá a pacientes contagiados con Covid-19, como el nuevo edificio del Instituto Superior de Formación Docente M° 41 en el Barrio Vattuone de Adrogué.

