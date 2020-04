El municipio de Almirante Brown acercará talleres y shows para que los vecinos puedan disfrutar desde sus casa

A partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio que no permite la asistencia de público a eventos o actividades culturales, el Municipio de Almirante Brown a través del Instituto de las Culturas organizó diferentes alternativas culturales que serán transmitidas en vivo por su canal de Facebook Instituto de las Culturas Brown en el transcurso de los próximos días durante todo el mes de abril. Estas actividades para toda la familia van desde relatos de cuentos hasta historias y talleres, taller de percusión y música para niños, clases de danzas latinoamericanas, taller de bombo legüeño, niños creativos en casa, clase de clásico y contemporáneo, clásicos del tango y presentaciones de grupos. Siempre por el canal de Facebook del Instituto de las Culturas de Almirante Brown, este lunes 13 de abril desde las 13 horas se recitará en vivo “Historias y Talleres para Compartir en Familia”. Mientras tanto, el próximo miércoles 15 de abril desde las 15 horas tendrá lugar (vía Internet) el Taller de Percusión y Música para Niños”. El mismo miércoles 15 de abril pero a partir de las 20,30 horas llega Relatos de Cuentos en la Voz de María Anahuarqui Brizuela, en tanto que el jueves 16 de abril desde las 15 horas llegan las Historias y talleres para Compartir en Familia. ese jueves 16 desde las 18,30 horas las actividades en la web se extenderán con Clases de Danzas Latinoamericanas, también el jueves 16 a las 20,30 horas Canciones con Sombrero del Disco de Julián Diana y el Ratoncito – Susana Bosch, el viernes 17 a las 18,30 llega la Clase de Clásico y Contemporáneo y ese mismo día a las 20,30 horas se reproducirán los Clásicos del Tango. El fin de semana que viene habrá atracciones para todos los gustos: el sábado 18 de abril a las 15 horas se reproducirá el taller Niños Creativos en Casa, ese mismo día tocará Kaktus a las 20,30 horas, y el próximo domingo 19 de abril a partir de las 20,30 horas llega el taller de Bombo Legüero. Finalmente el domingo 19 de abril a las 18,30 horas llegará Las Nietas de Mario. Finalmente el Instituto de las Culturas del Municipio de Almirante Brown está realizando desde el 14 al 30 de abril una convocatoria a artistas del Graffiti. La convocatoria es conjunta (vía Internet) entre el Instituto, CAMET y la Asociación de Skate de Almirante Brown.

