El ministerio de Salud confirmó 90 muertos por coronavirus en el país

Autoridades del Ministerio de Salud de la Nación confirmaron esta mañana 90 fallecimientos por coronavirus en el país. El dato fue informado en el reporte diario que ofrece la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, junto con Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias, y, en esta oportunidad, Paula Valeria Russo, licenciada en Terapia Física.

