Informe del Ministerio de Salud por Coronavirus: “Nuestro sistema de salud responde y no está saturado”

Tal como es habitual desde la llegada de la pandemia de Coronavirus a la Argentina, durante la mañana de este sábado 11 de abril de 2020, autoridades y funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación, se presentaron en conferencia de prensa para actualizar la información sobre la enfermedad en el país. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, estuvo al frente del nuevo reporte de Salud. Vizzotti explicó hoy cómo será la administración del aislamiento social preventivo obligatorio de cara a las próximas semanas. Según explicó, se están haciendo 397 tests por millón de habitantes y la ocupación de camas es del 50%. “Estamos logrando aplanar la curva para que nuestro sistema no se recargue.Las buenas noticias nos hacen sostener el esfuerzo para mantenerlo y mejorarlo”, advirtió y recalcó que”el esfuerzo es transitorio y vale la pena hacerlo por los resultados”. La funcionaria informó en su parte diario que disminuyó la cantidad de casos importandos y sostuvo que “nuestro sistema de salud responde y no está saturado”.

Both comments and pings are currently closed.