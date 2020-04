El municipio ya vacunó a mas de 20 mil adultos mayores y hasta a una abuela de 101 años en Don Orione

El Municipio de Almirante Brown informó que la aplicó más de 20 mil vacunas antigripales a adultos mayores de las localidades y los barrios de todo el distrito. Mientras tanto, con el mismo procedimiento de ir casa por casa para facilitar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, también ya se están aplicando las vacunas antigripales pediátricas. Casa jornada a partir de las 7 de la mañana los 12 equipos de vacunadores de la secretaría de Salud browniana se reúnen y comienzan a recorrer en las localidades del distrito. van casa por casa tocando timbre o golpeando puertas aplicando la vacuna antigripal. Se estima que se está llegando (en alrededor de dos semanas de campaña) a vacunar a la mitad de los adultos mayores del distrito. Por eso, y para potenciar la vacunación, se siguen aplicando dosis en el ingreso de entidades bancarias y en los Centros de Atención Primaria de la Salud. Una nota de color se dio en los últimos días cuando los vacunadores recorrían Don Orione y llegaron hasta la casa de Antonia, una abuela de 101 años que gustosa se aplicó la vacuna antigripal. Allí Antonia contó que está haciendo la cuarentena junto a su familia y a sus nietos y se animó a darle un consejo a todos los brownianos: “Quedate en casa que al Coronavirus le ganamos entre todos”.

