Ya son 7.965 los detenidos y demorados por incumplir el aislamiento en la Ciudad de Buenos Aires

Un total de 7.965 personas fueron detenidas o demoradas por incumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio por coronavirus en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 20 de marzo, día que entró en vigencia el decreto, y las 7 de hoy, informaron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño. De ese total, 591 fueron detenidas y 7.374 demoradas, notificadas o trasladadas a sus domicilios. En tanto, en la Justicia Federal y en la Fiscalía de la Ciudad se iniciaron entre el lunes 16 de marzo y esta mañana 4.259 actuaciones por incumplimiento de la cuarentena. Los voceros explicaron que en los operativos realizados en la vía pública por la Policía de la Ciudad hasta hoy fueron secuestrados 182 vehículos que eran conducidos por personas que no tenían permisos para circular. La cantidad de controles dispuestos en los puntos de acceso a la Ciudad ascendía esta mañana a 131. Además, entre el 16 de marzo y las 7 de hoy se recibieron 13.803 llamadas a la línea 147 del Gobierno porteño para denunciar situaciones de incumplimiento del aislamiento obligatorio, precisaron las fuentes. Por último, durante los controles de nocturnidad realizados desde el 13 de marzo hubo 2.681 inspecciones, en las que dos boliches bailables y 13 bares fueron clausurados.

