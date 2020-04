Xi Jinping “apoya con firmeza” las medidas de Argentina contra el coronavirus y seguirá colaborando

El presidente de China, Xi Jinping, manifestó hoy que “apoya con firmeza” las medidas adoptadas por el Gobierno nacional en la lucha contra el coronavirus y ofreció seguir “compartiendo la experiencia en la prevención y el control del Covid-19”, según informó la agencia oficial china Xinhua. Xi intercambió mensajes con el presidente Alberto Fernández, a quien le extendió la oferta de seguir “compartiendo la experiencia en la prevención y el control de la Covid-19”, según informó la agencia oficial china y reprodujo la agencia EFE. El presidente chino, país en que se originó el coronavirus, habló de los intercambios de experiencias sobre la lucha contra la enfermedad entre expertos de China y Argentina y recordó que el país asiático ya envió diverso material sanitario para reforzar al sistema de salud argentino en esta crisis. Respecto a las medidas implementadas por el gobierno nacional en el marco de la pandemia, Xi aseguró que China “apoya con firmeza” las iniciativas adoptadas por el Gobierno de Fernández. Argentina ya ha recibido por parte de China 256.000 mascarillas -de las cuales 66.000 son del tipo N95, las más recomendadas contra el virus-, 5.000 trajes aislantes y 2.500 kits de pruebas de reactivos para diagnosticar la enfermedad, entre otros suministros como trajes desechables, guantes, cofias o termómetros.

