Massa destacò el aporte las nuevas tecnologías para el funcionamiento de la Cámara de Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, destacó hoy la tarea

realizada esta semana, que concluyó con la exposición del canciller Felipe

Solá, y aseguró que se está “consolidando un trabajo donde las tecnologías

juegan un papel central” para que funcione el Congreso durante el

aislamiento por el coronavirus.

En declaraciones a la prensa tras concluir hoy el informe de Solá, Massa

puso en valor la tarea legislativa en la que esta semana expusieron seis

ministros ante plenarios de comisiones sobre como el gobierno afronta la

epidemia del coranavirus.

“Estamos cerrando una semana de arduo trabajo con la exposición del

Canciller contando la situación de los argentinos que fueron repatriados y

como está la situación de los que aún esperan volver”, agregó.

Massa dijo que es un buen momento para “consolidar un trabajo donde la

tecnologías son las grandes protagonistas del Congreso, como las

videoconferencias, la firma digital y la presentación remota de las

propuestas”.

Agregó que “en las democracias modernas las tecnologías juegan un papel

central y hay que adaptar el Congreso al siglo XXI y no seguir utilizando

mecanismos que son más antiguos”.

Massa destacó que “el trabajo de la comisión de Relaciones Exteriores es

clave para entender como impacta el cierre de fronteras en materia

comercial y de seguridad”.

