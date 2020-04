Fernández recibe a expertos médicos para definir la extensión del aislamiento por el coronavirus

El presidente Alberto Fernández recibirá hoy en Olivos a un grupo de

médicos integrantes del Comité de Expertos que lo asesora sobre el

coronavirus para definir la extensión del aislamiento obligatorio, que

vence el domingo.

También, el mandatario participará -vía teleconferencia- de una cumbre del

Grupo de Puebla, junto a líderes progresistas de Latinoamérica, para

analizar la crisis económica y social en la región por la pandemia,

informaron a Télam fuentes oficiales.

A las 15, Fernández recibirá en la residencia de Olivos a los expertos

médicos, encabezados por Mirta Roses, embajadora especial de la

Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre coronavirus para Latinoamérica

y el Caribe.

Previamente, el comité asesor deliberará -vía teleconferencia- con la

secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, para tomar una decisión

respecto a la sugerencia que le harán al jefe de Estado, que -según lo ya

adelantado- será la de continuar con el aislamiento obligatorio.

En tanto, a las 17, Fernández participará del primer encuentro virtual del

Grupo de Puebla, que reúne a representantes de 14 países de América Latina

y Europa, para debatir sobre “propuestas e ideas” para afrontar la pandemia

del coronavirus.

Está prevista la intervención, entre otros, del ex presidente brasileño

Luiz Inácio Lula da Silva, y los impulsores de la iniciativa: el chileno

Marco Enríquez-Ominami, el ex presidente Colombiano Ernesto Samper, y el ex

ministro de Brasil Aloizio Mercadante.

El encuentro reunirá a representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,

Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú,

República Dominicana y Uruguay.

Both comments and pings are currently closed.