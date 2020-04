Coronavirus: se podrán financiar tarjetas de crédito con tres meses de gracia y nueve cuotas

Lo determinó el Banco Central, que aclaró que los clientes que opten por no pagar el total del vencimiento no deberán realizar trámites para acceder a ese beneficio. El organismo señaló que las cuotas comenzarán a pagarse en agosto a un valor de 147 pesos por cada 1.000 pesos refinanciados. Las entidades del sistema financiero deberán refinanciar en forma automática los saldos impagos de tarjetas de crédito con tres meses de gracia, nueve cuotas mensuales iguales y consecutivas y una tasa nominal anual del 43%, indicó el Banco Central. La autoridad monetaria aclaró que los clientes que opten por no pagar el total del vencimiento no deberán realizar trámites para acceder a ese beneficio. Anteriormente había decidido que, en medio de la emergencia sanitaria, el vencimiento de los resúmenes de las tarjetas de crédito operados entre el 20 de marzo y el 12 de abril fueran trasladados al 13 de abril sin generar intereses resarcitorios. Dado que el distanciamiento social continuará, la entidad dispuso ahora por la Comunicación “A” 6964 que los saldos impagos correspondientes a vencimientos de tarjeta de crédito que operen a partir del 13 de abril y hasta el 30 de abril deberán ser automáticamente refinanciados. El organismo que conduce Miguel Ángel Pesce señaló que las cuotas comenzarán a pagarse en agosto a un valor de 147 pesos por cada 1.000 pesos refinanciados. “Esos saldos refinanciados podrán ser precancelados total o parcialmente en cualquier momento y sin costo –excepto el interés compensatorio devengado hasta la precancelación– cuando el cliente lo requiera”, puntualizó el Banco Central en un comunicado. La circular de la autoridad monetaria dispuso también una reducción de 49 a 43 por ciento de la tasa de interés máxima que las entidades financieras pueden percibir por los saldos financiados en tarjetas de crédito. En ese sentido, afirmó que la intención es “garantizar que la trayectoria de esa tasa esté alineada con la de política monetaria”. “El Banco Central lleva adelante una política de reducción de la tasa de interés para el financiamiento del saldo de las tarjetas de crédito“, destacó. Precisó que en marzo se estableció un tope de 55% que luego bajó a 49% y ahora a 43%, con la eliminación de los intereses punitorios.

