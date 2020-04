Coronavirus en China: Wuhan termina con la cuarentena después de 11 semanas

La ciudad china de Wuhan, lugar donde se originó la pandemia de coronavirus que azota al mundo, culmina hoy su cuarentena después de 11 semanas durante las cuales estuvo prácticamente cerrada para evitar el contagio. Según se informó, miles de personas salieron en la madrugada de este miércoles tras el confinamiento y, si bien el tren fue uno de los medios de transporte más usados, también más de un millar de vehículos comenzaron a abandonar Wuhan por carretera al levantarse la mayoría de los controles de tráfico impuestos desde el 23 de enero. Ese día se habían restringido todas las salidas desde la mencionada ciudad que durante varias semanas fue el epicentro de la enfermedad no solo en China sino a nivel mundial y ahora las autoridades afirman tener bajo control el brote. Por esta razón, se reanudaron los servicios ferroviarios en las tres estaciones de Wuhan, desde donde partieron los primeros trenes, algunos con destino a ciudades como Jingzhou, en la misma Hubei, y otros con destino a grandes urbes como Cantón o Shanghái. Según indicó el diario oficial Global Times, las cifras de ventas de billetes hasta ayer señalan que más de 55.000 pasajeros han adquirido tickets para viajar en ferrocarril, de los que el 40 % tienen destino en la zona del delta del Río de las Perlas (sureste), donde miles de fábricas emplean a trabajadores migrantes del resto de China. También retomó la actividad el transporte aéreo, pero no con su habitual normalidad, y pudo verse a muchos de los viajeros vestidos con monos blancos de protección, incluso los niños mientras que se vio un ambiente de alegría contenida tras 76 días de estancia obligatoria en Wuhan.

Both comments and pings are currently closed.