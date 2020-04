Cascallares: “Ya funcionan los nuevos cajeros de Burzaco y llegan más para Glew”

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, anunció que desde ayer miércoles ya se encuentran operativos y cargados para la extracción los nuevos cajeros automáticos que funcionan en la cabina que gestionó la Comuna para Burzaco, en la céntrica esquina de la avenida Tomás Espora y la calle Rojas. Largamente esperados por los vecinos y vecinas de Burzaco, estos cajeros se suman a los que viene instalando el Municipio (merced a gestiones con el Banco de la Provincia de Buenos Aires) en las localidades de Malvinas argentinas -calles Guatambú y Retiro-, en San José -Delegación Municipal de la calle Salta N° 1915-, Longchamps -calles Bolívar y Ovidio Lagos-, Glew -colocación de cajeros móviles del Banco Nación en Alem y Sarmiento- y ahora en Burzaco -Espora y Rojas-. Mientras tanto, el Municipio adelantó que ya se encuentran en marcha y avanzando los trabajos para la instalación de una cabina con cajeros automáticos en la calle Méndez entre Newbery y Andrade de la localidad de Glew. “Entendemos que en este momento la prioridad es prevenir el Coronavirus Covid-19 dándole todas las herramientas a nuestros vecinos y vecinas para que puedan mantener el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Y la apertura de estos cajeros van en ese sentido porque les evitan tener que acercarse a realizar trámites por ejemplo a los bancos. Por eso gestionamos con el Banco Provincia todos estos cajeros”, indicó el intendente Mariano Cascallares. En paralelo, el Municipio viene intensificando los operativos de limpieza y desinfección tanto de los cajeros automáticos como de las entidades bancarias de todo el distrito.

