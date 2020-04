Marvel ameniza la cuarentena: algunos de sus cómics más icónicos, gratis en Marvel Unlimited

Para amenizar el confinamiento a todas aquellas personas que se encuentren en países afectados por la pandemia del coronavirus (COVID-19), Marvel ha decidido ofrecer acceso gratuito a algunos de sus cómics más icónicos, como Avengers vs X-Men, Civil War, Amazing Spider-Man: Red Goblin, Thanos Wins by Donny Cates o Captain America: Winter Soldier Ultimate, a través de la plataforma Marvel Unlimited. Los títulos, disponibles desde el 2 de abril hasta el 4 de mayo, se pueden leer gratis y sin necesidad de registrarse en la plataforma Marvel Unlimited. Para ello, únicamente es necesario descargar la aplicación para iOS o Android y, en la propia pantalla de inicio, seleccionar la opción Free Comics. En ningún momento se requerirá información de pago o la creación de una cuenta de usuario para leer dicha selección de cómics gratuita. Entre los títulos disponibles durante el citado periodo se incluyen: AVENGERS VS. X-MEN

CIVIL WAR

AMAZING SPIDER-MAN: RED GOBLIN

BLACK PANTHER BY TA-NEHISI COATES VOL. 1

THANOS WINS BY DONNY CATES

X-MEN MILESTONES: DARK PHOENIX SAGA

AVENGERS: KREE/SKRULL WAR

AVENGERS BY JASON AARON VOL. 1: THE FINAL HOST

FANTASTIC FOUR VOL. 1: FOUREVER

BLACK WIDOW VOL. 1: S.H.I.E.L.D.’S MOST WANTED

CAPTAIN AMERICA: WINTER SOLDIER ULTIMATE

CAPTAIN MARVEL VOL. 1: HIGHER, FURTHER, FASTER, MORE Los títulos de Marvel mencionados también se encuentran disponibles sin coste a través de ComiXology, la plataforma de cómics propiedad de Amazon. Marvel Unlimited es un servicio de suscripción que permite disfrutar de más de 27.000 cómics del universo Marvel en versión digital. A la plataforma se puede acceder desde un navegador web compatible o mediante las aplicaciones para iOS y Android. El coste del servicio es de 9,99 dólares al mes (sin compromiso de permanencia), pero también se ofrece la posibilidad de contratar el plan anual, con un coste de 69 dólares y un ahorro de 50 dólares respecto a la modalidad mensual.

