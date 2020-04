Télam lanza Confiar, una plataforma para enfrentar la información falsa sobre coronavirus

La plataforma fue lanzada por la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y desarrollada por la Agencia Nacional de Noticias Télam. “Tiene como objetivo controlar la infodemia (epidemia informativa) que invade con noticias poco confiables, maliciosas o falsas que aumentan el pánico, alimentan la angustia o promuevan conductas incorrectas”, señaló en un comunicado la Secretaría de Medios y Comunicación Pública. La presidenta de Télam, Bernarda Llorente, destacó que “incluir un sitio dentro de la Agencia, dedicado a la verificación de la información, recurriendo a fuentes oficiales, datos, hechos, voces autorizadas e investigación científica, puede servir para mitigar la proliferación de Fake news, a causa del desconocimiento, las incógnitas sobre el propio Coronavirus e, incluso, los prejuicios”. Télam desarrolló este espacio “por los riesgos que implica la mala información” y para, al mismo tiempo, “poder verificar los datos que circulan, brindando herramientas a los ciudadanos para detectar las noticias falsas o inciertas y despejar sus dudas a través de información veraz y chequeada”. Llorente resaltó además que la Organización Mundial de la Salud (OMS) acuñó el término Infodemia para referirse a la sobreabundancia informativa falsa y a su veloz propagación entre los ciudadanos y los medios, por lo cual “mal informar o desinformar en tales circunstancias pone en riesgo la salud a escala planetaria”. Se puede ingresar a la plataforma Confiar a través de www.telam.com.ar/infodemia, donde podrán encontrarse tres secciones principales: -Verdadero o Falso: Permite chequear que cada información que circula por los medios de comunicación sea verídica, y en caso contrario, detallar la información oficial. -Fake news: Detalla las noticias falsas más difundidas durante la pandemia y explica por qué motivos no resultan información verídica. -Caja de herramientas: Otorga la posibilidad de chequear el origen o fuente de una determinada noticia a través del link de la imagen, el video o el posteo difundido en redes, y comprobar que sea información verdadera. El usuario también puede enviar su consulta o compartir una noticia que considera sospechosa a través de un canal de correo electrónico para que sea chequeada con los especialistas y expertos consultados, y luego compartida en la plataforma. La Secretaría de Medios y Comunicación Pública enfatizó que la circulación de información falsa sobre el COVID-19 “perjudica a todos los argentinos, por lo que a través de esta plataforma, todos los ciudadanos podrán detectar las fake news antes de compartirlas en redes sociales y whatsapp”.

Both comments and pings are currently closed.