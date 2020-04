Falleció un hombre de 89 años y son 44 los muertos por coronavirus en el país

El ministerio de Salud confirmó una nueva muerte por coronavirus, un hombre de 89 años residente en la ciudad de Buenos Aires, con lo que llega a 44 el total de fallecidos en el país por esta causa. En el reporte diario que ofrecen las autoridades sanitarias se precisó que “el total de casos confirmados en Argentina es de 1.451, de los cuales 674 (46.4%) son importados, 490 (33.7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 119 (8,2%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica”. Del total de casos, el 43% son mujeres y el 57% son hombres. “Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 45 años”, se indicó en el reporte diario matutino. “Falta menos, no hay que aflojar”, dijo la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, quien destacó la “buena noticia” del total de altas, que es de 280. Lo hizo en el informe que ofreció hoy con Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias, y Santiago Levin, presidente de la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA).

