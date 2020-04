Jubilados: el municipio colocó sillas, baños químicos, desinfecta y vacuna en los bancos

El Municipio de Almirante Brown puso en marcha un megaoperativo para asistir y cuidar a los adultos mayores que hoy se acercan a las entidades bancarias para cobrar su salario. Desde anoche se llevan adelante tareas de desinfección en bancos y cajeros, se colocaron sillas con dos metros de distancia en los ingresos y personal municipal reparte agua y café caliente a los abuelos y las abuelas. Asimismo, por indicación del intendente Mariano Cascallares se colocaron baños químicos en proximidades de los bancos. Los mismos son limpiados y desinfectados en forma permanente. El Municipio también lleva adelante -como lo hizo ayer viernes- una campaña de vacunación antigripal en la puerta de los bancos. en paralelo, 12 equipos de vacunación recorren los barrios y las localidades aplicando la dosis hoy sábado y mañana domingo. El intendente Mariano Cascallares recorrió personalmente las entidades bancarias para supervisar todos los preparativos y dialogando con los adultos mayores escuchando sus inquietudes.

