Prorrogan hasta el viernes la preinscripción al Ingreso Familiar de Emergencia

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prorrogó hasta el viernes próximo la preinscripción para percibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 para todas las terminaciones de documento nacional de identidad (DNI). En un comunicado, el organismo precisó que los interesados en concretar la preinscripción para cobrar este beneficio y que no pudieron acceder en las fechas indicadas, pueden hacerlo a partir de las 0 del miércoles hasta las 23.59 horas del 3 de abril. Después de concretada esta preinscripción, la Anses llevará adelante un rápido relevamiento de datos de la información recibida de los solicitantes y, posteriormente, pedirá a éstos toda una serie de datos complementarios. Los requisitos El IFE se otorgará a las personas que están desempleadas, trabajen de manera informal, sean monotributistas de las categorías A y B o, también, trabajadoras de casas particulares, así como a todos los beneficiarios de las asignaciones universales por hijo (AUH) y por embarazo (AUE). Para que todas estas personas puedan acceder al IFE deben ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a dos años, y tener entre 18 y 65 años. Asimismo, cualquiera que reúna estas condiciones sólo podrá acceder al IFE siempre que él o algún miembro de su grupo familiar no perciban ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia público o privado; de ser monotributista de categoría C o superior o del régimen de autónomos. Tampoco podrán percibir una prestación de desempleo; de jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales o municipales; ni de planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a excepción de los de la AUH y AUE. El IFE se abonará por única vez en el mes de abril, si bien podrá ser prorrogado en caso de ser necesario. Anses subrayó que “es muy importante que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se abstengan de realizar esta pre inscripción ya que están automáticamente incluidos en el IFE y cobrarán los $ 10.000 en la misma cuenta en la que reciben pagos todos los meses”. La Anses, con”un rol central” en las medidas ante la pandemia El secretario general de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Santiago Fraschina, sostuvo que el organismo “va a cumplir un rol central” en el marco de la cuarentena, porque aseguró que los fondos destinados por el organismo a los sectores de menores ingresos se volcarán al consumo. Fraschcina destacó que tanto el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) como el bono extraordinario para jubilados, y los aumentos a las asignaciones universales por hijo y embarazo, “se va a volcar al consumo”, y estimó que “eso es una de las cosas que necesitamos en esta coyuntura extraordinaria”. “Anses está y va a cumplir un rol central. Estamos viendo que es bueno tener un organismo como tenemos”, señaló el funcionario en declaraciones formuladas a la radio FM La Patriada. Consideró que “una de las medidas que se tienen que empezar a hacer es inyectar dinero en los sectores de más bajos ingresos, no sólo por una cuestión de derechos sino porque tienen más propensión a consumir”. Fraschina señaló que “eso tiene que ver con lo que estamos haciendo en Anses, no sólo con el IFE, sino que también se duplicó la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) y se le da un bono extraordinario de 3.000 pesos a jubilados”. “Hemos encontrado un sistema previsional desfinanciado, con un déficit que hicieron crecer abruptamente. Al fondo de garantía de sustentabilidad lo hicieron caer casi un 70% en dólares”, recordó Fraschina, quien subrayó que el presidente “Alberto Fernández tomó la decisión de volverlo a financiar”. Detalló que el IFE “se empieza a pagar el viernes próximo para AUH y AUE”, y añadió que “en el caso de los monotributistas, trabajadores informales, y desocupados sin seguro de desempleo, el 15 de abril”. “En principio es un pago en abril pero existen posibilidades de que haya un segundo pago en mayo”, afirmó el funcionario. Además, en la entrevista, precisó que la apertura de bancos prevista para el viernes, el lunes y el martes próximo es para el pago de jubilaciones, AUH y seguro de desempleo a aquellas personas que no tienen tarjeta de débito: “Varios van a poder retirar la tarjeta de débito que ya los bancos la tienen y la estaban repartiendo, o van a poder retirar el dinero por ventanilla”, indicó.

