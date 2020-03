El coronavirus “está por debajo de lo que manejábamos como hipótesis optimista”

El ministro de Salud señaló que la salida del aislamiento obligatorio “deberá ser por etapas y cuidando a grupos de riesgo y que la respuesta de los argentinos al aislamiento es extraordinaria. El ministro de Salud, Ginés González García, afirmó hoy que la proliferación del coronavirus Covid-19 en Argentina “está por debajo de lo que manejábamos como hipótesis optimista”, señaló que la salida del aislamiento obligatorio “deberá ser por etapas y cuidando a grupos de riesgo y adultos mayores”, y que la respuesta al aislamiento “de los argentinos es extraordinaria”. “Dentro de las simulaciones y de lo que veníamos pensando hace unos días atrás, hoy estamos por debajo de lo que manejábamos como hipótesis optimista frente a una enfermedad que afecta a todo el mundo”, afirmó Ginés respecto a la situación en el país ante el coronavirus, en una entrevista realizada por América TV. “Nosotros tomamos las medidas antes que todos, y más importante que eso, por decisión del Presidente, las tomamos todas juntas, lo que hizo que nos fuera mejor que a otros países; además pudimos aprender de las experiencias de otros países que comenzaron a lidiar con este virus antes que nosotros”, apuntó en diálogo con el programa Intrusos. El funcionario sostuvo que “el Presidente y todos nosotros somos muy optimistas, pero esto es un tema que hay que seguir en el día a día por lo que es muy difícil hacer hoy un pronóstico optimista. Hoy estamos con una casuística que nos permite administrar los recursos más críticos, como son las camas de terapia intensiva, y nos da tiempo a trabajar para sumar entre 1.500 y 2.000 camas más en todo el país”. “La estrategia general es trabajar para que se enferme la menor cantidad de personas posible, y los contagios sean suficientemente espaciados como para que puedan ser atendidos sin poner en riesgo de colapso al sistema sanitario”, indicó. El ministro consideró que “con esta extensión del aislamiento obligatorio que anunció el Presidente vamos a estar cerca de alcanzar tres ciclos completos de evolución del virus, aunque vamos a seguir viendo cómo crece el registro de casos de contagio porque todavía estamos registrando casos de gente que volvió contagiada del exterior”. Y agregó que “estamos viendo circulación social en algunos distritos del país y también a partir de la llegada de más reactivos y la descentralización de los testeos se ven más casos; es un escenario predecible y que se puede sostener hasta el final de este período”. Respecto a la apertura del aislamiento decretado, afirmó que “va a tener que ser gradual y cuidando mucho a los enfermos y grupos de riesgo, que van a tener que ser los últimos en salir. Tenemos la tarea de organizar un sólido sistema de apoyo para ellos y especialmente para todos los adultos mayores”, agregó. González García subrayó que “esta es una enfermedad nueva y no había un test desarrollado para la misma, en la segunda quincena de enero recibimos un envío de testeos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y realizamos una compra masiva que comenzó a llegar en estos días”. Respecto a los tests que se están utilizando, Ginés afirmó que “puede parecer lento porque demora entre diez y doce horas, pero detecta la presencia del virus en el cuerpo casi desde el momento de contagio. Lo que muchos promocionan como test rápido es un test que se puede hacer en el acto pero que trabaja sobre los anticuerpos por lo que sólo funciona a partir del sexto día posterior al contagio. Es un recurso que sirve para investigar la circulación social (del virus), pero no para el diagnóstico”, explicó. El funcionario resaltó que “la OMS abrió una convocatoria para investigar posibles medicamentos contra el coronavirus, a la que Argentina se sumó a mediados de marzo; hay una serie de sustancias que se considera que podrían ser útiles para tratar la enfermedad y se las pone en una investigación clínica para compararlas, pero eso va a demorar al menos dos meses si todo va bien”. “Desde el Estado, lo primero que hicimos fue garantizar el abastecimiento para todos los argentinos de todas las drogas que forman parte de este estudio, de manera que si al final de la investigación clínica se comprueba que alguna es útil no tengamos demoras ni faltantes”, agregó. “Por eso es un despropósito que hoy veamos desasbastecimiento de hidroxicloroquina en las farmacias, si se demuestra que esa droga es útil no le va a faltar a nadie porque el Estado ya se ocupó de eso, y si la toman sin que se las recete un médico les va a hacer muy mal”, advirtió. El ministro aseguró que “el Estado trabaja para garantizar que los insumos se distribuyan con equidad para que estén disponibles para todos los argentinos, también hay una fuerte coordinación entre todos los niveles del Estado y con el sector privado de la Salud”. “Como funcionario estoy orgulloso de la posición que tomó nuestro Presidente frente a la pandemia, y todos los argentinos tenemos que estar orgullosos del trabajo que estamos haciendo juntos para que el impacto sea el menor posible”, concluyó González García.

Both comments and pings are currently closed.