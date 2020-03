Cascallares: “Ya funcionan los nuevos cajeros de Longchamps y se vienen los de Burzaco y Glew”

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, informó que desde anoche ya se encuentran operativos y cargados para la extracción los cajeros automáticos que funcionan en la cabina que gestionó la Comuna para el centro comercial de Longchamps, más precisamente en las calles Bolívar y Ovidio Lagos. “En este momento la prioridad es prevenir el Coronavirus Covid-19 dándole todas las herramientas a nuestros vecinos y vecinas para que puedan mantener el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Y la apertura de estos cajeros van en ese sentido porque les evitan tener que acercarse a realizar trámites por ejemplo a los bancos. Por eso gestionamos con el Banco Provincia una cabina con cajeros automáticos para Longchamps”, indicó el intendente Mariano Cascallares. El Municipio de Almirante Brown viene trabajando muy fuerte en el tema, a tal punto que ya instaló cajeros automáticos de la red del Banco Provincia en la Delegación Comunal de la localidad de San José (calle Salta N° 1915). También se hizo lo propio en la localidad de Malvinas Argentinas. Mientras tanto, la Comuna informó que ya se gestionaron y están próximos a colocarse nuevos cajeros en las localidades de Burzaco (Avenida Tomás Espora y calle Rojas) y en Glew (Méndez y Andrade. “Vamos a seguir con estas gestiones porque sabemos que es un tema importante para los vecinos, y en paralelo avanzamos con la desinfección de los cajeros de todo el distrito y colocando líneas demarcatorias para garantizar una distancia mínima en las filas”, culminó el jefe conunal.

Both comments and pings are currently closed.