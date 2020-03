Vizzotti indicó que hasta ahora no hay desborde en el sistema de salud

Así lo indicó la secretaria de Acceso a la Salud al dar el reporte diario del avance del coronavirus en el país, donde el número de infectados ascendio a 745 y 9 muertes confirmadas. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, dijo esta mañana que la cantidad de personas que se encuentran hasta el momento internadas en terapia intensiva por coronavirus “no es un número que genere un desborde del sistema de salud”. Así lo manifestó al brindar el reporte diario desde el Ministerio de Salud sobre las novedades de la pandemia en el país junto con Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias, y Analía Urueña, médica infectóloga.

