Confirman 19 muertos y el número de infectados asciende a 745 en todo el país

Dos personas murieron y 55 fueron diagnosticadas con coronavirus, con lo que suman 19 las víctimas fatales y 745 los infectados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud de la Nación. Dos personas murieron y otras 55 fueron diagnosticadas con coronavirus, según se informó oficialmente, con lo que suman 19 las víctimas fatales y 745 los infectados desde el inicio de la pandemia, según informó el Ministerio de Salud de la Nación, cuyo titular Gines González García, adelantó que mañana se evaluará en reunión de expertos la continuidad de la cuarentena. Los fallecidos son un hombre de 51 años, residente de la ciudad de Mar del Plata y con antecedentes de un viaje a España, y una mujer de 84 años, residente de la Ciudad de Buenos Aires, y con antecedentes de haber mantenido contacto estrecho con una persona que viajó a Italia. En tanto, el presidente Alberto Fernández advirtió hoy sobre la “información falsa sobre coronavirus” que circula en el servicio de mensajería para teléfonos celulares Whatsapp y aseguró que eso “solo te perjudica”, por lo que pidió “evitar la infodemia”. “En Whatsapp y en las redes circula muchísima información falsa sobre el coronavirus, que solo te perjudica y nos perjudica a todos”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de la red social Twitter. En tanto, el ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que “en el mundo se está hablando del modelo argentino” por las medidas adoptadas frente a la pandemia de coronavirus y aseguró que “el pico se va corriendo para mayo”, al referirse a la cantidad de casos existentes en el país. “Hoy el mundo está hablando del modelo argentino por las medidas que se implementaron desde el inicio y creo que la decisión del presidente ha sido clara, privilegiar la salud, después veremos como recuperamos lo económico”, dijo el titular de la cartera sanitaria en diálogo con radio Mitre El ministro también adelantó que mañana se reunirá el comité de expertos con autoridades nacionales, para evaluar la continuidad de la cuarentena y el aislamiento obligatorio en todo el territorio nacional. Mientras tanto, la Cancillería anunció la creación de un Programa de Asistencia de Argentinos en el Exterior en el marco de la pandemia que “tiene como objetivo prestar asistencia a los nacionales argentinos o residentes en el país que no pudieran ingresar al territorio nacional”. A través de la resolución 2020-62 publicada hoy en el Boletín Oficial, se establece que el funcionario que “esté a cargo de cada representación argentina en el exterior podrá adoptar las medidas que resulten pertinentes a los fines de garantizar a hospedaje, alimentación, asistencia sanitaria y toda otra necesidad básica” a los ciudadanos que se encuentren fuera del país. Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, opinó que “la red social es lo mejor que tiene Argentina”, y aseguró que “las escuelas, las organizaciones sociales y las iglesias son un sostén clave en los barrios”. Arroyo garantizó además que los sectores vulnerables seguirán recibiendo el ingreso familiar de emergencia si se prolonga el aislamiento por el coronavirus más allá del martes próximo. En una entrevista telefónica con Télam, Arroyo juzgó que “se está trabajando bien y se está sosteniendo a la gente en un contexto que ya era difícil” por el deterioro de la economía -y que el coronavirus agudizó- y evaluó que lo “más difícil” es cambiar ciertos hábitos de los sectores vulnerables. “La lógica de la pobreza es el movimiento y ahora hay que cambiar la cabeza de mucha gente que está acostumbrada a salir a la calle para ganarse el día”, dijo. Las medidas oficiales también recibieron el respaldo del ex presidente Mauricio Macri y las principales figuras del PRO, quienes pidieron a la población, “seguir acompañando las medidas del Gobierno nacional para limitar” la propagación del coronavirus en el país. En una videoconferencia, los dirigentes opositores se mostraron de acuerdo con las políticas de Alberto Fernández y dijeron que “lo más importante en esta fase de la crisis es cuidar la salud de los argentinos y reforzar nuestro sistema de salud”. En el plano internacional, los contagios por coronavirus superaron la barrera de los 650.000, casi el doble que hace una semana, con más de 100.000 casos sólo en Estados Unidos -nuevo epicentro de la pandemia- y más de 30.000 muertos en todo el planeta, mientras que en España e Italia la situación tendió a estabilizarse, pese a las elevadas cifras de nuevas muertes e infectados. Brasil, en tanto, superó largamente el centenar de muertos (114, con 22 contabilizados en las últimas 24 horas) y Paraguay decidió extender hasta el 12 de abril el aislamiento social obligatorio que implementa desde el 20 de marzo con aparentes buenos resultados: tres muertos en 56 casos confirmados. Desde el inicio del brote en China a fines de 2019, el Covid-19 se extendió a más de 176 países, infectó a más 650.000 personas y mató más de 30.000, según datos de la universidad Johns Hopkins. Estados Unidos se convirtió ayer en el nuevo foco mundial de la pandemia y registró hoy más de 105.500 contagios y 1.841 decesos, con el estado de Nueva York como principal afectado, con 52.318 casos positivos y 728 fallecidos.

