Separan de su cargo a un policía de Ituzaingó por abuso sexual contra una compañera

Un policía bonaerense fue separado de su cargo y se lo investiga por un abuso sexual en contra de una compañera de patrulla, a la que obligó a que lo besara en medio de un recorrido que realizaban en el partido bonaerense de Ituzaingó informaron fuentes policiales y judiciales. El hecho, que es investigado por la Fiscalía Descentralizada de Ituzaingó a cargo del fiscal Marcelo Tavolaro, ocurrió ayer a la madrugada cuando el móvil con una pareja de policías del Comando de Patrullas (CP) realizaba un recorrido de rutina por ese partido del oeste del Gran Buenos Aires. Según la denuncia de la víctima, una oficial ayudante, el teniente Dario Gabriel Santaite que manejaba la patrulla se tiró directamente encima de ella y tomándola del cuello y el pelo la obligó a que lo besara en la boca. La oficial logró defenderse y le clavó una lapicera en el rostro provocando una herida cortante al agresor. En su declaración la mujer policía refirió que su superior le dijo con enojo que él había actuado así asustado por la pandemia de coronavirus, porque pensaba que ´se venía el fin del mundo´ y que antes de que eso pase quería intimar con ella. El fiscal informó lo sucedido entre los policías al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, donde rápidamente se resolvió separar del cargo al policía acusado por abuso sexual y retirarle su arma reglamentaria y su chapa de identificación. Las fuentes judiciales añadieron que el fiscal Tavolaro hasta el momento no ha tomado resolución alguna sobre el policía Santeita, porque se encuentra en plena investigación la denuncia en su contra, pero se le informó que debe estar a disposición de la justicia.

