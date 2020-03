Antigripal: El municipio de Brown sale a vacunar casa por casa

El Municipio de Almirante Brown puso en marcha hoy sábado el plan de vacunación antigripal 2020 con un operativo casa por casa. Equipos de médicos y enfermeros recorren los barrios y las localidades brownianas aplicándole las dosis a los integrantes de la población objetivo. Insisten en la necesidad de que se respete el aislamiento social, preventivo y obligatorio y que nadie salga de su casa. Este fin de semana no se aplicarán vacunas en los Centros de Atención Primaria de la Salud. Sólo se aplica casa por casa, por lo que el Municipio pidió no movilizarse y evitar salir de casa. Se aplica la vacuna antigripal Cepa 2020 a una población objetivo concreta: adultos mayores de 65 años, embarazadas, puérperas, niños y niñas de 6 a 24 meses inclusive, personal de Salud y población con patologías crónicas. De acuerdo a lo informado por autoridades de la secretaria de salud local, personal médico de cada uno de los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPs) del distrito, en una tarea de rastrillaje, saldrá a vacunar casa por casa a los vecinos con cobertura estatal exclusiva, para evitar la aglomeración en dichas salas sanitarias. El personal está identificado mpoviles, vestimenta y credenciales del Municipio. “Con la intención de cuidar a la población mas vulnerable el Municipio hace el esfuerzo de salir a vacunar casa por casa para evitar riesgos de contagios y que se mantenga el aislamiento obligatorio. Vamos a trabajar todo el tiempo en forma continua para vacunar a los vecinos lo mas rápido que podamos cumplir”,señaló la subsecretaria de Redes integrales de Servicios de Salud municipal, Silvina Fontana. Para informes comunicarse a la Secretaria de Salud de lunes a viernes de 8 a16hs al teléfono de atención a la comunidad 5034- 6297, o bien al centro de salud más cercano a su domicilio. Cabe señalar que la vacuna antigripal esta dirigida a personal de salud, embarazadas (en cada embarazo y en cualquier trimestre de gestación), puérperas (hasta el egreso de la maternidad –hasta un máximo de 10 días, sino recibió la vacuna durante el embarazo),niños de 6 a 24 meses de edad (son dos dosis, si no recibió dos dosis anteriormente), personas entre 2 y 64 años que tengan factores de riesgo y personas de 65 años y mayores. Se consideran factores de riesgo a enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no oncohematológica), pacientes oncohematológicos y trasplantados, entre otros, tales como diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguiente seis meses, retraso madurativo grave en menores de 18 años, síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio y malformaciones congénitas graves.

